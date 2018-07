Mercedes, rinnova anche Bottas

Valtteri Bottas (FOTOGRAMMA/IPA)

Dopo il rinnovo di Lewis Hamilton, la Mercedes blinda anche Valtteri Bottas e conferma la sua line-up per la prossima stagione. Il team di Brackley ha annunciato in un comunicato di avere rinnovato il contratto del pilota finlandese per il 2019 con un'opzione per il 2020.

"Il rinnovo con la Mercedes è una grande notizia. Quest'anno ho fatto un buon passo avanti e il bello devo ancora venire. Non siamo stati così fortunati quest'anno, ma il team sa come lavoro e questo rinnovo è un grande segnale di fiducia" ha commentato il finlandese.



"Mi piace lavorare con il team ed essere compagno di squadra di Lewis, abbiamo un buon rapporto, onesto e diretto, e puntiamo sempre al miglior risultato con la Mercedes", ha poi sottolineato il 28enne di Nastola. "Ci aspetta una grande battaglia in questo momento, quindi è bello che il futuro sia chiaro per tutti. Ora - ha concluso - possiamo concentrarci solo sulla lotta per il titolo. Voglio continuare ad esprimermi ad alto livello per rendere facile la decisione del team quando dovrà decidere i piani anche per il 2020".