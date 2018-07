Il Milan giocherà in Europa League

(Afp)

Il Tas (Tribunale di arbitrato dello sport) di Losanna ha annullato la decisione dell'Uefa di squalificare il Milan per un anno dalle Coppe europee per il mancato rispetto del fair play finanziario e rinviato il caso alla Federcalcio europea per l'irrogazione di una sanzione disciplinare corretta. Lo annuncia il Tas con un comunicato sul suo sito ufficiale. Il Milan potrà quindi giocare la prossima edizione dell'Europa League, mentre l'Atalanta partirà dai preliminari. Resta fuori, come da classifica di campionato, la Fiorentina.