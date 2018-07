De Laurentiis: "Cavani al Napoli? Impossibile"

(Fotogramma)

"Al Matador non si negherebbe mai un eventuale appuntamento. Ma se questo significherebbe negoziare una sua venuta al Napoli, sarebbe impossibile. Leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, ma io non permetterei mai al Psg di recuperare quasi l'intera cifra con cui l'hanno acquistato". Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commentando ai microfoni di Kiss Kiss Napoli le voci su un possibile ritorno in azzurro di Edinson Cavani. Il numero uno del club partenopeo nega di avere chiamato il fratello di Cavani e precisa che "non vi è ancora nulla di definito" per l'acquisto del difensore colombiano Arias dal Psv. Poi, su Mertens: "E' possibile che alla Roma passi per la capa di prendere Mertens, ma non non lo scambieremmo con Florenzi. Amo molto Dries, me lo tengo".