Molinari trionfa all'Open Championship

(Fotogramma)

Francesco Molinari ha vinto il 147 ° Open Championship, disputato a Carnoustie, in Scozia. Si tratta di un'impresa storica: è infatti il primo italiano a vincere un major di golf. Al terzo successo stagionale, Molinari ha chiuso il torneo in 276 colpi. Molinari è entrato nella storia del golf vincendo con 276 (70 72 65 69, -8) colpi. Sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, con un giro finale praticamente perfetto in 69 (-2) colpi ha avuto ragione di campioni quali Justin Rose e Rory McIlroy (278, -6), secondi a due colpi insieme a Kevin Kisner e al giovane Xander Schauffele, ultimo ad arrendersi alla strapotenza dell'azzurro, che nelle 36 buche conclusive ha realizzato otto birdie senza bogey. Schauffele alla partenza era leader insieme a Kisner e a Jordan Spieth, con tre colpi di vantaggio su Molinari, che li ha annullati già prima di metà tracciato. L'azzurro ha giocato con Tiger Woods (sesto con 279, -5), apparso all'altezza dei suoi momento migliori, ma anche lui dopo aver esercitato una leggera prevalenza nelle prime buche, in cui è andato al comando da solo, ha poi subito il gioco perfetto in ogni parte del campo e in particolare sul green dell'azzurro. E ' la terza vittoria stagionale di Molinari che si è imposto anche nel BMW PGA Championship (European Tour) e nel Quicken Loans (PGA Tour). Nelle ultime sei gare giocate ha ottenuto tre successi e due secondi posti con un rendimento che nessun altro campione in questo momento può vantare.