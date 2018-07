Alice Volpi fioretto d'oro

(Fotogramma/Ipa)

Alice Volpi ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale femminile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi. La 26enne senese ha sconfitto per 15-12 in finale la francese Ysaora Thibus. Medaglia di bronzo per le due semifinaliste, l'altra azzurra Arianna Errigo e la tunisina Ines Boubakri.

"Non me ne rendo ancora conto, è tutto magico. Sono al settimo cielo perché è un risultato per il quale ho lavorato a lungo - le parole a caldo di Alice Volpi - Non riesco a descrivere che emozione sia conquistare un titolo di campionessa del Mondo, perché ho ancora addosso l'adrenalina di una finale che è stata assai faticosa".

"Ad un certo punto - aggiunge - pensavo di non farcela ma ho stretto i denti e poi sentivo le urla e il tifo in tribuna di Annalisa Coltorti (preparatrice atletica, ndr) e di Daniele (il fidanzato Daniele Garozzo, ndr). E' un successo che dedico a loro, alla mia famiglia, alle Fiamme Oro, ma un pensiero particolare a mio nonno (scomparso lo scorso mese di aprile, ndr) che mi ha seguito da lassù".