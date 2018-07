Foconi oro nel fioretto

(Fotogramma)

Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi. Il toscano supera in finale il britannico Richard Kruse per 15-8. E' la quarta medaglia per l'Italia nella rassegna iridata, la terza d'oro.

Il 29enne dell'Aeronautica Militare, con questo successo, conquista anche la Coppa del Mondo di specialità. Foconi, numero 1 del tabellone e numero 2 del ranking mondiale, era giunto in finale superando in semifinale l'ostico sudcoreano Jun Heo per 15-12, dando continuità al successo ottenuto ai quarti contro il francese Enzo Lefort col punteggio di 15-8, che gli ha dato la certezza di salire sul podio.

Il neo campione del Mondo aveva iniziato la sua giornata superando per 15-11 il plurititolato tedesco Peter Joppich. In sequenza ha poi vinto per 15-1 il match contro il polacco Siess e poi, per 15-12, l'assalto del tabellone dei 16 contro il canadese Maximilien Van Haaster.

"Sono distrutto ma è un'emozione bellissima - commenta l'azzurro -. Per tutta la mia carriera ho lottato con i denti per arrivare ed oggi sono sul gradino più alto del podio. C'è tutto un lavoro dietro ed il merito è di un gruppo coordinato dal mio maestro Filippo Romagnoli, ma una dedica non posso che rivolgerla all'Aeronautica Militare, al mio primo maestro Giulio Tomassini ed al Circolo della Scherma Terni. Credo che un ruolo importante in questo successo lo abbia avuto Daniele Garozzo. Siamo grandi amici e vederlo vincere a Rio mi ha dato una carica straordinaria. Se oggi ho vinto penso che sia anche un frutto del suo successo olimpico. Infatti adesso voglio festeggiare con lui e con gli altri ragazzi, a suon di carbonara!".

Si fermano invece ai piedi del podio sia Daniele Garozzo che Giorgio Avola. I due fiorettisti siciliani escono sconfitti dai rispettivi assalti dei quarti di finale. L'olimpionico di Rio 2016, che era arrivato ai quarti dopo aver eliminato in sequenza l'australiano Edward Fitzgerald per 15-10, il sudcoreano Young Ki Son per 15-12 e poi il francese Erwann Le Pechoux per 15-6, è stato sconfitto dal portacolori della Corea del Sud, Jun Heo col punteggio di 15-14, al termine di un match avvincente ma che però relega l'azzurro al quinto posto in classifica.

Giorgio Avola, invece, esce sconfitto per 15-10 dal match contro lo spagnolo Carlos Llavador, da alcuni anni in allenamento a Frascati, concludendo al sesto posto in classifica. Per il fiorettista azzurro un carico di rammarico per un match condizionato da alcuni problemi muscolari e per lo stop ad un percorso di gara che lo aveva visto eliminare per 15-7 il campione olimpico di Pechino2008, il tedesco Benjamin Kleibrink, poi il francese Maxime Pauty col punteggio di 15-11 e, nel turno dei 16, il leader della classifica di Coppa del Mondo, lo statunitense Race Imboden per 15-11. Si era fermato nel turno dei 32 Andrea Cassarà. Il 34enne bresciano, dopo aver sconfitto l'austriaco Poscharnig per 15-8, era stato superato 15-10 dal britannico James-Andrew Davis.