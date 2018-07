Tour de France, Alaphilippe vince 16esima tappa

(Afp)

Il francese Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) si è imposto per distacco nella 16a tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagneres de Luchon, di 218 chilometri, nella giornata caratterizzata dalla protesta dei contadini con gli scontri tra gendarmi e manifestanti. Il francese della Quick Step veste la maglia a pois degli scalatori supera nella discesa dal Col du Portillon il britannico Adam Yates, che era in testa alla corsa ed è scivolato in una curva. Il corridore transalpino è giunto con un vantaggio di 15 secondi su Gorka Izagirre, secondo, Alan Yates, terzo, Bauke Mollema, quarto, e Domenico Pozzovivo quinto. Resta in maglia gialla il gallese Geraint Thomas nonostante sia giunto con un distacco di quasi nove minuti dal vincitore della tappa, insieme con un gruppo che comprendeva tutti gli uomini di classifica.