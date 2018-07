Malore per Bellarabi

(Fotogramma/Ipa)

Momenti di paura per Karim Bellarabi durante l'amichevole del Bayer Leverkusen con il Wuppertaler. Il centrocampista 28enne è stato colpito da un malore mentre era seduto in panchina, dopo essere stato sostituito nel corso del match vinto per 2-0 dal Bayer. Il giocatore si è poi ripreso e i medici hanno escluso ogni tipo di complicazione, ma per precauzione ha passato la notte in osservazione in ospedale. Il malore, stando a quanto riferito dal Bayer su twitter, è stato causato dall'eccessiva stanchezza. "Karim è cosciente e reattivo, sta bene", ha confermato il tecnico Heiko Herrlich.