Serie A, tutti i big match

(FOTOGRAMMA)

Arriva la nuova stagione 2018-2019 per la Serie A. Come stabilito dal sorteggio a Milano, le partite della prima giornata vedranno sfidarsi Atalanta-Frosinone; Bologna-Spal; Chievo-Juventus; Empoli-Cagliari; Lazio-Napoli; Milan-Genoa; Parma-Udinese; Sampdoria-Fiorentina; Sassuolo-Inter; Torino-Roma.



Oltre al big match della prima tra Lazio e Napoli, per i biancocelesti sarà grande scontro anche alla seconda, contro la Juventus, e - sempre alla seconda (26 agosto) - ci sarà un Napoli-Milan, con Ancelotti che ritrova il suo passato rossonero prima di ritrovare il suo passato giallorosso nella sfida contro la Roma, prevista il 2 settembre; mentre il 16 toccherà a Napoli-Fiorentina.

Poi sfida contro l'Inter per i viola il 26 settembre, mentre il 30 arriva il primo derby tra Roma e Lazio e una nuova sfida tra Juventus e Napoli. Il 7 ottobre è la volta di Lazio-Fiorentina e bisognerà aspettare il 21 ottobre per il derby della Madonnina, Inter-Milan. Una settimana dopo (28 ottobre) per la decima giornata di Serie A si sfideranno Lazio-Inter, Milan-Sampdoria e Napoli-Roma.



Il 4 novembre sarà Fiorentina-Roma mentre l'11 novembre (alla 12esima giornata) ancora un impegno ostico per i giallorossi, contro la Samp, e soprattutto Milan-Juventus. Poi - 13esima giornata (25 novembre) - Lazio-Milan e derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria. Un quasi 'derby' alla giornata successiva, la 14esima, con un Roma-Inter che vedrà tornare all'Olimpico Spalletti e Radja Nainggolan; e ancora Fiorentina-Juve. Poi, alla 15esima (9 dicembre), il derby d'Italia tra bianconeri e Inter. E la squadra di Allegri non si può rilassare: passeranno altri sette giorni e poi sarà derby vero e proprio, il 16 dicembre, contro il Torino.

E ancora un impegno per la Juve: il 22 dicembre (17esima giornata) contro la Roma e Milan-Fiorentina. Infine, le ultime due, la 18esima - il cosiddetto Boxing Day che si giocherà il 26 dicembre - che vedrà il derby tra fratelli Inzaghi con Bologna-Lazio e poi Inter-Napoli, mentre l'ultima di andata (19esima), il 29 dicembre, con Juventus-Sampdoria.