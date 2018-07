Daniele Garozzo (AFP PHOTO)

Terzo titolo iridato consecutivo per gli azzurri del fioretto che trionfano nella prova a squadre ai mondiali di scherma di Wuxi. Alessio Foconi, Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si impongono in finale contro gli Stati Uniti per 45-34.

E' la settima medaglia, la quarta d'oro, per l'Italia a Wuxi che significa primo posto nel medagliere finale.