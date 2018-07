Atp Gstaad, Berrettini in finale

(Xinhua)

Matteo Berrettini vola in finale al torneo Atp 250 di Gstaad (terra, montepremi 501.345 euro). L'azzurro, numero 84 del mondo, batte l'estone Juergen Zopp, numero 107 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 7-6 (8-6) in un'ora e 19 minuti. Berrettini giocherà la prima finale in carriera contro il vincente del match tra il serbo Laslo Djere, numero 101 del mondo, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 del ranking Atp e seconda testa di serie. "E' tutta la settimana che sto giocando un buon tennis, anche se oggi ho sentito un po' di pressione negli ultimi punti, del resto era per me la prima semifinale Atp, ci può anche stare arrivato al match point, ma ora sono davvero felicissimo'', ha detto a caldo Berrettini dopo il match, intervistato sul campo. "E' una sensazione incredibile, mi sto godendo appieno questo momento. E grazie a Giove Pluvio sono riuscito a finire il mio incontro odierno. Devo ringraziare anche i tanti tifosi italiani presenti in tribuna, oltre al mio coach e la mia ragazza. Ora devo rimanere concentrato sperando di ottenere qualche soddisfazione anche domani'', ha concluso Berrettini.