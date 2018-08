Arriva la Juventus B

(FOTOGRAMMA/IPA)

La seconda squadra della Juventus è stata ammessa al campionato di Serie C 2018/2019. L'ufficialità è arrivata con un comunicato della Figc. Il club bianconero è quindi il primo in Italia ad aderire concretamente al progetto delle seconde squadre.

Insieme alla Juventus B sono state ammesse al campionato di serie C anche la Cavese e l'Imolese. Non ammessi, invece, il Prato e il Como: il Commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla luce delle verifiche effettuate ha respinto entrambe le richieste perché le due società non hanno soddisfatto tutti i requisiti.