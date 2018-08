Come sta Niki Lauda

(Foto Fotogramma/Ipa)

C'è cauto ottimismo da parte dei medici sulle condizioni di Niki Lauda, tre volte campione del mondo di Formula 1 e presidente onorario della Mercedes, ricoverato in rianimazione a Vienna dopo essere stato sottoposto d'urgenza a un trapianto di polmone.

"Al momento tutto procede come previsto e siamo molto soddisfatti", ha spiegato all'emittente austriaca Orf il primario di chirurgia toracica dell'Allgemeines Krankenhaus (Akh), Walter Klepetko, che ha effettuato l'operazione. Il 69enne Lauda, che ha già alle spalle un trapianto di reni, dovrà in ogni caso restare a lungo in ospedale.

"Un paziente giovane può anche essere dimesso dopo due o tre settimane. Con un paziente così anziano la situazione è più difficile e ci vuole più tempo", ha evidenziato Klepetko. Stando ai media austriaci, l'intervento si è reso necessario a causa di un'infezione da virus influenzale che avrebbe colpito Lauda dopo una vacanza a Ibiza.