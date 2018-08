Europei Nuoto, Quadarella oro negli 800

Simona Quadarella (Afp)

Simona Quadarella è la nuova campionessa d'Europa negli 800 stile libero. Al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow la 19enne romana si è imposta con il tempo di 8'16"35 stabilendo anche il nuovo primato italiano. Alle sue spalle l'ungherese Ajna Kesely (8'21"91) e la russa Anna Egorova (8'24"61).

Adam Peaty, si conferma campione europeo dei 100 rana stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza in 57"00. Alle spalle del britannico il connazionale James Wilby (58"54) e il russo Anton Chupkov (58"96). Quinto posto per l'azzurro Fabio Scozzoli in 59"51.

Sarah Sjostroem vince la medaglia d'oro nei 100 farfalla. La svedese tocca con il tempo di 56"13 precedendo la russa Svetlana Chimrova (57"30) e l'azzurra Elena Di Liddo (57"58) che toglie la medaglia di bronzo alla connazionale Ilaria Bianchi (57"62) per 4 centesimi.