Fognini in finale contro Del Potro

Fabio Fognini (FOTOGRAMMA/IPA)

Fabio Fognini ha raggiunto la finale del torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Nella notte il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 Atp e secondo favorito del seeding, ha superato per 6-4, 6-2, in un'ora e 12 minuti, il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ranking mondiale.

Il tennista azzurro ha così raggiunto la sua terza finale stagionale - 17esima complessiva in carriera - dopo i trofei conquistati sulla terra battuta a San Paolo e due settimane fa a Bastad, in Svezia, che hanno portato a sette il suo bottino di titoli Atp, tutti colti sul 'rosso'. L'ultimo ostacolo per il ligure è rappresentato dall'argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del ranking mondiale e prima testa di serie, che nella seconda semifinale ha regolato per 6-3, 7-6 (8-6), in un'ora e 40 minuti, il bosniaco Damir Dzumhur, numero 24 Atp e 3 del tabellone, annullando anche un set point sul 6 a 5 nel tie-break con un passante lungolinea di rovescio. Per il 29enne di Tandil sarà la 33esima finale in carriera, la quarta stagionale dopo i successi colti ad Acapulco e nel Masters 1000 di Indian Wells - hanno portato a 22 i trofei nella sua bacheca - e quella persa ad Auckland a inizio anno.

Del Potro conduce per 3 a 1 nel bilancio dei testa a testa con Fognini, i primi tre comunque molto datati (due nel 2005 e uno del 2007) e l'ultimo in ordine di tempo nel 2015, al secondo turno del torneo di Sydney, quando l'argentino vinse 4-6, 6-2, 6-2.