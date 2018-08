Impresa Fognini, trionfo a Los Cabos

Immagine di repertorio (Ipa/Fotogramma)

Trionfo di Fabio Fognini in Messico. Il 31enne di Arma di Taggia batte per 6-4, 6-2 l'argentino Juan Martin Del Potro, aggiudicandosi il trofeo dell’Abierto Mexicano de Tenis Mifel, torneo ATP 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari).

Per il ligure è il terzo titolo nel 2018 e il primo in assoluto sul cemento. La Federtennis riferisce sul suo sito che l'ultimo azzurro a battere un top-five (Ivan Lendl) in una finale Atp era stato Omar Camporese a Rotterdam nel 1991.