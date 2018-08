Niente pole per Rossi, Marquez in testa

(Fotogramma/Ipa)

Valentino Rossi non lotterà per la pole position del Gp d'Austria nella classe MotoGp. Il pesarese della Yamaha ha infatti concluso al quarto posto il Q1 con il tempo di 1'24"309 e domani partirà dalla 14esima posizione. Ad arrivare in testa è di Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Honda Hrc, gira in 1'23"241 precedendo di soli due millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso (1'23"243).

A chiudere la prima fila, con il terzo tempo, l'altra Ducati ufficiale dello spagnolo Jorge Lorenzo (1'23"376) che si lascia alle spalle il compagno di marca Danilo Petrucci (1'23"503), il britannico della Honda Lcr Cal Crutchlow (1'23"812) e la migliore delle Yamaha, quella del team Tech3 del francese Johann Zarco (1'23"887).

"Bastardo! Marquez ci ha preso gusto a fare dei gran tempi anche qui in Austria - ha commentato Dovizioso - sarà tosta domani". "Per la gara se non pioverà sarà meglio", ha aggiunto il forlivese della Ducati che poi ha spiegato la scelta della gomma media anziché la morbida. "Con le gomme bisogna sempre interpretare, è andata bene anche se non sappiamo come sarei andato con le morbide, probabilmente peggio anche se non ne abbiamo la certezza".