Gp Austria, trionfa Lorenzo

(Afp)

Jorge Lorenzo trionfa nel Gp d'Austria nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. A completare il podio il forlivese Andrea Dovizioso con la seconda moto ufficiale di Borgo Panigale. Quarto il britannico Cal Crutchlow con la Honda Lcr che si lascia alle spalle il ternano della Ducati Pramac Danilo Petrucci e Valentino Rossi che, in sella alla Yamaha M1, rimonta dalla 14esima posizione di partenza e chiude sesto con una grande rimonta. Nella classifica iridata Marquez è sempre più primo con 201 punti, 59 più di Rossi e 71 più di Lorenzo.

LORENZO - "Sono davvero contento, è una delle mie vittorie più belle in MotoGp". Così Jorge Lorenzo dopo la vittoria. "Non mi aspettavo che Marquez fosse così veloce sin dall'inizio -aggiunge lo spagnolo della Ducati-, gli sono andato dietro cercando di risparmiare gomme e benzina, poi a 10 giri dalla fine ho deciso di attaccare ma Marc non ha mollato, abbiamo lottato fino all'ultimo giro, dove sono riuscito a sorprenderlo e a mantenere la testa fino alla fine".

MARQUEZ - "Ho dato tutto, ho fatto il massimo, ho spinto fin dai primi giri per provare a staccare i miei avversari ma non ce l'ho fatta e mi sono rimasti attaccati. Nel finale ho potuto fare poco Lorenzo era più veloce e mi passava in fondo al rettilineo". Lo ha detto Marc Marquez dopo il secondo posto conquistato nel Gp d'Austria alle spalle della Ducati. "Alla fine comunque sono contento dei 20 punti e del fatto che ho aumentato il vantaggio nel mondiale", ha aggiunto il catalano della Honda.