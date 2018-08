Alonso lascia la Formula 1 a fine stagione

(Fotogramma/Ipa)

Il pilota della McLaren Fernando Alonso si ritirerà dalla F1 al termine di questa stagione. Il 37enne spagnolo è impegnato nella sua 17esima stagione nel circus e nel palmares annovera 2 titoli mondiali e 32 Gp vinti. "Dopo 17 fantastici anni in F1 per me è arrivato il momento di cambiare - ha detto Alonso in un comunicato sul sito della McLaren - Mi sono goduto ogni singolo momento in questi anni e non posso che ringraziare tutte le persone che hanno reso speciali questi anni. La stagione 2018 non è finita e lotterò nei prossimi Gp con lo spirito e la passione di sempre. Vediamo che cosa mi riserverà il futuro, ci sono nuove sfide dietro l’angolo".