Djokovic schiaccia Federer

Novak Djokovic ha conquistato il titolo del 'Western & Southern Open' (cemento, montepremi di 5.699.360 dollari), in corso di svolgimento a Cincinnati, in Ohio. Il serbo numero 10 del mondo ha battuto con un doppio 6-4 lo svizzero Roger Federer dopo un'ora e 24 minuti di gioco. Il successo nel torneo di Cincinnati consente al 31enne serbo di entrare nella storia: quello dell'Ohio era infatti l'unico '1000' che mancava a Djokovic, il primo in grado di firmare il 'Career Golden Masters'.