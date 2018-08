Inter, falsa partenza

(Afp)

Delle 'grandi', l'Inter è l'unica a fallire l'avvio di campionato. Sul campo del Sassuolo sembra ripetersi il leitmotiv della scorsa stagione, che ha visto la squadra di Spalletti soffrire maledettamente gli emiliani. Gli 11 di De Zerbi non hanno demeritato la vittoria, anzi, hanno legittimato il risultato (1-0 gol di Berardi su rigore al 26' del primo tempo) nel secondo tempo con un gioco organizzato ed efficace. Al Mapei Stadium è sceso in campo un Sassuolo aggressivo e determinato contro l'Inter, attenta a non improvvisare mosse azzardate, pur lasciando spazio all'offensiva. Una Inter ancora sulle gambe che non riesce tuttavia ad opporre una valida resistenza, mancando principalmente nel suo nuovo acquisto Lautaro Martinez. I nerazzurri steccano dunque la prima mentre Juventus, Napoli e Roma incassano i primi tre punti. Ecco i risultati delle altre partite della prima domenica di Serie A: Parma-Udinese 2-2; Bologna-Spal 0-1; Empoli-Cagliari 2-0.