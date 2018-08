Allegri: "Anche CR7 andrà in panchina"

Cristiano Ronaldo (Afp)

"Può capitare che anche Cristiano Ronaldo andrà in panchina, soprattutto perché avremo tantissime partite e ci sarà un momento in cui dovrà rifiatare come successo l'anno scorso a Madrid, dove ha avuto un'ottima gestione". Così Massimiliano Allegri parlando della gestione del fenomeno portoghese alla vigilia del primo big match stagionale della Juventus contro la Lazio. "Ora gioca, poi vedremo più avanti. Non possiamo pensare a cosa succederà tra due mesi", spiega il tecnico bianconero, che torna ad elogiare CR7 per l'impegno che mette in campo.

"È un ragazzo che si mette sempre in discussione - ammette -. È molto competitivo in tutte le cose che fa e lo dimostrano i suoi risultati. Nessuno gli ha regalato niente, è un campione che si è costruito con lavoro e sacrificio ed è un ottimo esempio anche per i giocatori più giovani e alza l'asticella della competizione".

Sulla possibilità di vedere in campo sia Mandzukic che Dybala insieme a Ronaldo contro la Lazio, Allegri non si sbilancia: "Possono giocare tutti e due o può giocarne solo uno. Queste tre partite fino alla sosta sono quelle più difficili. Domani giocheremo alle 18, ci sarà caldo e come a Chievo i cambi dalla panchina saranno determinanti".

Il match contro la Lazio segna anche il ritorno in bianconero all'Allianz Stadium di Bonucci. "Bonucci è un giocatore della Juve e va valutato come tutti gli altri per quello che farà sul campo - spiega Allegri -. E' tornato con grande entusiasmo, ha sempre messo passione, lavoro e dedizione e va rispettato per quello che fa".

"Mi aspetto dall'ambiente grande entusiasmo - sottolinea poi Allegri-, la Lazio l'anno scorso ci ha inflitto la prima sconfitta stagionale e ci ha battuto all'Allianz Stadium dopo 41 vittorie di fila. E' la prima partita vera ed è una partita importante per il prosieguo del campionato, anche se siamo solo alla seconda giornata. Indipendentemente da Bonucci o da chi giocherà, ci vuole grande entusiasmo".