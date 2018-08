Pugno alla panchina, Di Francesco operato alla mano

Immagine di repertorio (Afp)

Eusebio Di Francesco è stato operato questa mattina alla mano sinistra, dopo il pugno rifilato alla panchina durante la ripresa del match della Roma contro l'Atalanta giocato ieri all'Olimpico. Il tecnico giallorosso è stato operato a Villa Stuart per la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra. Oggi pomeriggio, Di Francesco sarà regolarmente in campo per dirigere l'allenamento della squadra a Trigoria in vista dell'impegno di venerdì col Milan.

A San Siro non ci sarà sicuramente Alessandro Florenzi, ma la Roma tira un sospiro di sollievo dopo gli accertamenti cui è stato sottoposto il giocatore per il problema al ginocchio sinistro accusato ieri contro l'Atalanta. Gli esami hanno escluso lesioni, confermando un trauma distrattivo che dovrebbe tenerlo fuori al massimo per un paio di settimane. Florenzi dovrebbe quindi rientrare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.