Strootman al Marsiglia

(Fotogramma/Ipa)

Kevin Strootman è ufficialmente un giocatore del Marsiglia. La Roma ha confermato in un comunicato la cessione del centrocampista olandese al club transalpino per 25 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore e al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, il Marsiglia riconoscerà alla Roma degli ulteriori importi variabili, fino a un massimo di 3 milioni di euro. "Il club augura a Kevin le migliori fortune per il futuro", si legge nel comunicato della Roma.