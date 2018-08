CR7, è suo il gol più bello della stagione

(Afp)

E' la rovesciata di Cristiano Ronaldo nei quarti di finale della passata Champions League contro la Juventus il 'Gol della Stagione' di Uefa.com. La prodezza nei quarti di finale di CR7 si è piazzata al primo posto con quasi 200.000 voti sui 346.915 espressi dagli utenti del portale dell'Uefa.

La rete del portoghese (197.496 voti) succede a quella del suo nuovo compagno di squadra alla Juve, Mario Mandzukic, che l'anno scorso si è aggiudicato il premio per il suo gol in finale contro il Madrid, mentre Lionel Messi aveva vinto nel 2014/15 e 2015/16.

Sul secondo gradino del podio con 35.558 voti c'è invece la rete di Dimitri Payet nel 5-2 del Marsiglia sul Lipsia in Europa League, terza piazza per la spagnola Eva Navarro con la sua marcatura con la nazionale nella finale di Women's Euro U17 vinta sulla Germania in Lituania a maggio che ha ottenuto 23.315 voti. Gli 11 nominati di quest'anno sono stati scelti dagli osservatori tecnici della Uefa che hanno selezionato un gol per ciascuna competizione degli ultimi 12 mesi. Sono stati presi in considerazione solo i gol segnati in partite Uefa per club o in nazionale.