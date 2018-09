Gol di Cutrone al 95', Roma ko con il Milan

(Afp)

Beffa per la Roma, il Milan vince 2-1 a San Siro nel big match che apre la terza giornata di Serie A. La squadra di Gattuso va in vantaggio al 40' del primo tempo grazie a una rete di Kessié. Nella ripresa i giallorossi pareggiano i conti con un gol di Fazio. La risposta del Milan non si fa attendere. Passano una manciata di minuti e segna Higuain, a spegnere l'entusiasmo dei tifosi rossoneri ci pensa però il Var che annulla il gol per fuorigioco. Stessa sorte tocca alla Roma, Nzonzi trova la rete ma il Var segnala un tocco di braccio. Il risultato non cambia.

La situazione non si sblocca fino al 95'. Quando ormai i giochi sembrano chiusi arriva il gol di Cutrone che fa esplodere San Siro e regala tre punti a Gattuso. Il Milan festeggia il riscatto dopo la batosta nella prima giornata con il Napoli. Brucia la sconfitta per la Roma, beffata sul finale. Di Francesco ai microfoni di Sky Sport ammette: "Abbiamo regalato un tempo al Milan, ultimamente lo facciamo spesso". Poi l'amarezza per il gol subito al 95': "E' stata un'ingenuità. È mancata lucidità". Gattuso invece sorride dopo la prima vittoria in campionato ma, intervistato da Sky Sport, avverte: "Troppo presto per parlare di svolta".