Prima fila tutta Ferrari a Monza

Prima fila tutta Ferrari nel Gp d'Italia. Sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a firmare il giro più veloce, 1'19''119, davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel, +0''161. Seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton, +0''175, e Valtteri Bottas, +0''537. Quinta posizione per la Red Bull di Max Verstappen, +1''496, sesta la Haas di Romain Grosjean, +1''817. Settimo posto per la Renault di Carlos Sainz, +1''922, ottava la Force India di Esteban Ocon, +1''980.

"Non potevo scegliere posto migliore per fare la pole, nel Gp di casa davanti a tutti i nostri tifosi. Speriamo che domani tutto vada liscio in modo da chiudere la gara nella stessa posizione". Sono le prime parole di Kimi Raikkonen dopo la conquista della pole position nel Gp d'Italia che si correrà domani. "Ringrazio questi tifosi che sono sempre con noi, oggi sulle tribune è pieno di rosso, speriamo domani vada bene come oggi", ha concluso il pilota finlandese della Ferrari alla sua 18esima pole in carriera.

"Credo si tratti di un buon risultato per il team, non sono molto contento del mio ultimo tentativo ma evidentemente Kimi è stato troppo veloce per me". Sebastian Vettel fa i complimenti al compagno di scuderia che lo ha sopravanzato nelle qualifiche. "Lui avvantaggiato dalla mia scia? E' sempre così a Monza ma non so se sia stato decisivo, il mio giro non è stato perfetto, ma la cosa importante è il risultato di squadra", ha sottolineato il 4 volte iridato.

"Le Ferrari hanno fatto un lavoro fantastico, noi abbiamo fatto tutto il possibile e siamo stati molto vicini: abbiamo dato tutto e continueremo a farlo domani", ha detto Lewis Hamilton fotografando così le qualifiche. "Come sempre, tutti nel team lavorano duramente per fare la differenza, siamo arrivati vicinissimi ed è bellissimo avere tutti questi fan", ha aggiunto il pilota britannico.