La Fiorentina fa il bis

(Fotogramma/Ipa)

I viola fanno il bis al Franchi. Dopo il sonoro 6-1 rifilato al Chievo la Fiorentina di Pioli vince 1-0 contro l'Udinese di Velazquez. A sbloccare la partita è un gol di Benassi al 28' del secondo tempo.

Pioli schiera la stessa formazione vincente contro il Chievo mentre Velazquez deve rinunciare allo squalificato Mandragora. Il primo tempo si conclude a reti bianche con poche emozioni. I viola fanno la partita ma non creano grandi occasioni, l'Udinese si difende.

Nella ripresa arriva la rete del vantaggio per la Fiorentina su un magico assist di Chiesa. Alla fine sono 4 i minuti di recupero: il match si conclude con la vittoria di misura dei viola. I bianconeri di Velazquez subiscono la prima sconfitta stagionale, missione compiuta per Pioli che porta a casa altri tre punti preziosi in classifica.