Si scontra con avversario: morto portiere 13enne

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un portiere olandese di 13 anni è morto dopo uno scontro in campo con un avversario durante una partita del campionato giovanile che si stava disputando ieri a Heerenberg, 120 chilometri a sud di Amsterdam. La tragedia è stata confermata dal suo club, l'MvR di Heerenberg.

Il ragazzo ha perso conoscenza in campo: dopo i primi tentativi di rianimarlo è stato trasportato nel vicino ospedale di Nijmegen, ma per lui non c'è stato niente da fare. Tutte le partite del suo club sono state rimandate.