Lorenzo in pole a Misano

(Afp)

E' di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1'31"629 precedendo l'australiano Jack Miller (1'31"916) con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales (1'31"950) con la Yamaha M1. Quarto tempo per Andrea Dovizioso (1'32"003) con la seconda moto ufficiale di Borgo Panigale che si lascia alle spalle lo spagnolo della Honda e leader del mondiale Marc Marquez (1'32"016). Settimo Valentino Rossi (1'32"028) in sella alla Yamaha M1.