MotoGp, Dovizioso trionfa davanti a Marquez

Andrea Dovizioso (AFP PHOTO)

Andrea Dovizioso trionfa nel Gp di San Marino nella classe MotoGp. Il forlivese della Ducati passa al comando al settimo giro scavalcando il compagno di squadra Jorge Lorenzo e non mollando più la vetta fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il duo della Honda con lo spagnolo Marc Marquez a precedere il britannico Cal Crutchlow che approfittano della scivolata senza conseguenze di Jorge Lorenzo al penultimo giro quando era secondo.

Quarto posto per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins che si piazza davanti ai connazionali Maverick Vinales (Yamaha) e Dani Pedrosa (Honda). Opaco settimo posto per Valentino Rossi (Yamaha) in difficoltà sin dai primi giri e alla fine staccato di quasi 20". Nella classifica del mondiale Marquez mantiene saldamente la vetta della classifica con 221 punti, 67 in più di Dovizioso e 70 in più di Rossi.



IL COMMENTO - "Non avevo mai vinto a Misano ed era una cosa che avevo sempre sognato di fare, sono davvero contento". Dovizioso commenta così la sua vittoria sul circuito di casa di Misano Adriatico. "Non mi aspettavo di vincere in solitaria ma abbiamo fatto tutto al meglio ed è stata una gara eccellente - aggiunge il forlivese della Ducati -. Siamo arrivati qui con una buona base e abbiamo lavorato bene sin dalle libere. Oggi ho fatto tutto alla perfezione ed era l'unico modo per vincere perché Lorenzo e Marquez vanno fortissimo".