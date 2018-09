Ferrari, arriva Leclerc: "Sogno diventato realtà"

Charles Leclerc (AFP PHOTO)

Charles Leclerc sostituisce Kimi Raikkonen alla guida della Ferrari per la stagione 2019. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello con una nota sul suo sito ufficiale: "Scuderia Ferrari annuncia che Charles Leclerc nella prossima stagione di F1 guiderà per il team a fianco di Sebastian Vettel".

"E' un sogno diventato realtà. Sarò pilota ufficiale Ferrari per il 2019. Sarò eternamente grato alla scuderia di Maranello per l'opportunità che mi ha dato" ha scritto su Twitter pochi minuti dopo l'annuncio della scuderia. "Ringrazio Nicolas Todt per avermi supportato dal 2011, la mia famiglia, mio papà che non c'è più ma al quale devo tutto quello che di bello mi sta succedendo - aggiunge il ventenne monegasco -. Ringrazio Jules (Bianchi ndr) per tutte le cose che mi ha insegnato, non ti dimenticheremo mai, e tutte le persone che mi hanno supportato. Lavorerò al massimo per non deludervi".



"Prima però - conclude il neo ferrarista - c'è una stagione da concludere con un team eccezionale che mi ha dato la possibilità di combattere e mostrare il mio potenziale. Forza Sauber!".