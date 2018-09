L'Italia delude, il Portogallo vince

(AFP)

Sconfitta per l'Italia di Roberto Mancini. Nel secondo impegno in Nations League, gli azzurri vengono battuti 1-0 dal Portogallo grazie ad una rete (al 3' del secondo tempo) di André Silva. Tra i migliori della partita Gigio Donnarumma, che salva il risultato in diverse occasioni.

Per l'11 guidato dal Mancio, quindi, un solo punto in due partite, quello realizzato grazie al pareggio nella prima gara. Prossimo appuntamento il 14 ottobre, quando si giocherà Polonia-Italia.