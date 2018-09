Torna la Champions, come vederla in tv e streaming

(Fotogramma /Ipa)

E' di nuovo Champions League. Ricomincia infatti questo pomeriggio la competizione europea che vedrà sfidarsi nei gironi, fra le altre, ben quattro italiane: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Due i giorni in cui d'ora in poi i club scenderanno in campo, e due anche gli orari dei diversi match: martedì e mercoledì alle 18.55 e alle 21.00. A inaugurare la nuova stagione per la competizione, saranno proprio i nerazzurri nella sfida di oggi alle 18.55 contro il Tottenham per il gruppo B. Alle 21, per il gruppo C, sarà quindi la volta del Napoli, in gara contro lo Stella Rossa.

COME VEDERLA IN TV - La nuova stagione di Champions quest'anno sarà trasmessa sia da Sky Sport che dalla Rai, in chiaro.

Per quanto riguarda il pacchetto Sky Sport, gli abbonati saranno abilitati a vedere tutte le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e seguire così il cammino di Juventus, Napoli, Roma e Inter contro i migliori top club europei. Per ogni turno, gli abbonati potranno quindi godere di tutte le quattro partite con le squadre italiane protagoniste e di 1 o 2 match fra le altre squadre. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto sarà possibile seguire le squadre italiane anche in Europa League.

Partite di Champions anche sulla Rai. Grazie all'accordo siglato con Sky Italia, la tv di Stato si è infatti aggiudicata i diritti in esclusiva in chiaro per la trasmissione in prima serata della miglior partita con una squadra italiana del turno del mercoledì. A inaugurare le partite trasmesse su Rai 1 sarà quindi la Roma di Mister Di Francesco, impegnata nel big match di domani contro il Real Madrid alle 21.

COME VEDERLA IN STREAMING - Per quanto riguarda la visione della Champions in streaming, per gli abbonati Sky Sport le partite saranno visibili sia su Now Tv che su Sky Go, mentre per chi deciderà di seguire il match trasmesso in chiaro dalla Rai, sarà possibile la visione in streaming attraverso Rai Play.