Lazio, debutto vittorioso in Europa League

Simone Inzaghi (Ipa/Fotogramma)

Debutto con vittoria per la Lazio in Europa League. La formazione di Inzaghi si impone per 2-1 contro l'Apollon Limassol. La prima rete al 13mo del primo tempo, dopo un doppio scambio tra Caicedo e Luis Alberto, con quest'ultimo che non sbaglia e infila la porta di Bruno Vale. Nella ripresa i biancocelesti raddoppiano al 39mo grazie al rigore fischiato dall'arbitro Aghayev per fallo su Caicedo e realizzato da Ciro Immobile, ma tre minuti più tardi è Zelaya ad accorciare le distanze su azione d'angolo.