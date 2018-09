MotoGp, Lorenzo conquista la pole

(Afp)

E' di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di Aragon nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Ducati, che centra la 69esima partenza al palo della carriera, gira in 1'46"881 precedendo di un soffio il compagno di squadra Andrea Dovizioso (1'46"895) e il connazionale della Honda Marc Marquez (1'46"960) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per il britannico della Honda Cal Crutchlow (1'47"146) che si lascia alle spalle Andrea Iannone (1'47"169), in sella alla Suzuki, e Dani Pedrosa (1'47"224) suo compagno di marca.

"E' stato difficile mantenere la calma, c'era molta gente, all'ultimo giro non si è capito se volevano stoppare o tirare, ero un po' preoccupato ma poi hanno spinto e mi hanno lasciato un po' libero. La gomma - spiega Lorenzo commentando la pole - non era al 100% perché aveva già fatto 3 giri ma è stato sufficiente per prendere la pole e penso che abbiamo il ritmo per la gara di domani".