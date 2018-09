Squalifica Spalletti, Inter annuncia ricorso

Immagine di repertorio (Afp)

L'Inter ha annunciato che farà ricorso contro la giornata di squalifica, comminata dal giudice sportivo al proprio allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro è stato fermato per "atteggiamento polemico nei confronti del quarto uomo", dopo il gol di Marcelo Brozovic al 94' decisivo per il successo contro la Sampdoria. L'obiettivo dell'Inter è poter avere Spalletti in panchina domani sera contro la Fiorentina nell'anticipo della sesta giornata di Serie A.