Via la squalifica a Spalletti

(Afp)

La prima sezione della Corte sportiva d’Appello nazionale, sentito il quarto ufficiale, ha accolto il ricorso dell’Inter annullando la squalifica per 1 giornata inflitta al tecnico nerazzurro Luciano Spalletti commutandola in un’ammenda di 5mila euro. L'allenatore di Certaldo sarà quindi in panchina stasera contro la Fiorentina.

Il giudice sportivo di Serie A aveva squalificato Spalletti per un turno per "atteggiamento polemico nei confronti del quarto uomo", dopo il gol di Marcelo Brozovic al 94' decisivo per il successo contro la Sampdoria.