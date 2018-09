Acerbi sblocca il match, Lazio vince a Udine

(Ipa /Fotogramma)

La Lazio vince a Udine dell'anticipo della 6a giornata del campionato di Serie A alla Dacia Arena. Dopo un primo tempo senza reti, al 16' della ripresa è Acerbi a sbloccare la partita. Cinque minuti più tardi i biancocelesti raddoppiano con Correa, abile nello smarcarsi in area con un dribbling secco e poi a mandare la palla alle spalle di Scuffet. A dieci minuti dalla fine è Nuytinck a riaprire la partita, accorciando le distanze per l'Udinese. Inutili i tentativi dei bianconeri di pareggiare, la Lazio si impone per 2-1 e porta a casa una preziosa vittoria.