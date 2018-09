Champions, un turno di squalifica per Ronaldo

(Afp)

Una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo in Champions League. E' quanto ha deciso il giudice sportivo dell'Uefa in seguito all'espulsione dell'attaccante portoghese della Juventus in occasione dell'esordio dei bianconeri nella fase a gironi a Valencia. CR7 salterà dunque la sfida con gli svizzeri dello Young Boys ma potrà giocare nella sfida successiva all'Old Trafford contro il Manchester United.