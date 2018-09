Juve e Napoli col vento in poppa

Paulo Dybala (Afp)

Juve, Napoli e Roma rispondono alla vittoria dell'Inter di martedì con prestazioni convincenti. Oltre la certezza Juve, che liquida il Bologna con un 2-0 maturato nel primo tempo con i mattatori Dybala-Matuidi e gestito facilmente nel secondo, il Napoli risponde rifilando 3 gol al Parma. Una partita senza storia, con in rete i migliori: prima Insigne, poi Milik con la doppietta.

Anche la Roma rialza la testa imponendosi sul Frosinone con un secco 4-0. Reti nel primo tempo di Under, Pastore ed El Shaarawy, mentre nella ripresa chiude i conti Kolarov. Fa notizia il gol di Pastore. Finora due gol nel campionato, entrambi di tacco.

La Lazio conferma il buon momento vincendo a Udine per 2-1 mentre il Genoa liquida la pratica Chievo con un 2-0 firmato Piatek (attuale capocannoniere, che segna per la quinta gara di fila) e il sempreverde Pandev. Chiudono la sesta giornata gli incontri Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan in calendario stasera.