Var in Champions: è ufficiale

AFP PHOTO / VALERY HACHE

L'Uefa ha ufficializzato l'uso della video assistant referee in Champions League dalla stagione 2019-2020. Il Var sarà inoltre utilizzato anche negli Europei del 2020, in Supercoppa e nelle finali della Nations League del 2021.

"Siamo sicuri - ha detto il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferinche - che introducendo il video assistant referee ad agosto 2019, avremo tempo a sufficienza per realizzare un sistema solido e preparare i direttori di gara assicurando un utilizzo efficiente e di successo del Var in Uefa Champions League, la competizione per club più importante del mondo".