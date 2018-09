L'Inter va, Cagliari ko

(Afp)

Terza vittoria di fila per l'Inter. Nell'anticipo serale della settima giornata di Serie A, a San Siro la squadra di Spalletti mette ko per 2-0 il Cagliari. Lautaro Martinez sblocca la partita al 12' portando i nerazzurri in vantaggio con un gol di testa. Al 72' i sardi provano a pareggiare i conti con Dessena ma il Var spazza via l'illusione dell'1-1 annullando la rete per un tocco di mano. Nel finale è Politano a chiudere i giochi con un gol al 89'. L'Inter si porta così a due punti di distanza dal Napoli.

Soddisfatto Spalletti. "Sono contentissimo - dice a Sky Sport - perché ho avuto modo di cambiare molti giocatori, abbiamo meritato questa vittoria. "Vogliamo riportare l'Inter in alto, con una classifica importante. L'Inter - sottolinea - è una delle squadre più amate del mondo e noi abbiamo questa missione. Voglio lasciare un'impronta sul mio impegno in questa società".