Tifosi del Liverpool aggrediti a Napoli

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato aggredito la scorsa notte a Napoli, in via Cesare Rossarol. Uno dei tifosi inglesi, in città per la partita di Champions League Napoli-Liverpool che si giocherà stasera allo stadio San Paolo, è ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Loreto Mare, dove è stato soccorso per ferite lacero contuse e contusioni multiple e dimesso con prognosi di 15 giorni. Gli inglesi si trovavano all'esterno di un bar quando sono stati improvvisamente aggrediti da un gruppo di ragazzi con accento napoletano, che si sono allontanati subito dopo facendo perdere le loro tracce. I tifosi inglesi sono rientrati in albergo tranne il 26enne che si è recato al Loreto Mare.