Napoli all'ultimo respiro, Inter corsara

Lorenzo Insigne (Foto Afp)

Un gol di Insigne al 90esimo e il San Paolo esplode. La squadra di Ancelotti ottiene una meritata vittoria sul Liverpool in Champions League proprio all'ultimo respiro, grazie all'attaccante partenopeo che insacca un cross di Callejon in scivolata e spinge in rete battendo Alisson. Gli azzurri guidano ora la classifica del Gruppo C con 4 punti, il PSG e il Liverpool sono appaiati a 3 e chiude la Stella Rossa con un punto.

INTER - Sorride anche l'Inter. I nerazzurri vincono infatti 2-1 sul campo del PSV portando a 6 i punti in classifica grazie alla rimonta con i gol di Nainggolan e Icardi (dopo il provvisorio vantaggio degli olandesi con Rosario). E ora il prossimo match sarà Barcellona-Inter, con le due squadre a punteggio pieno.