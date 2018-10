La Juve suona l'ottava sinfonia

(Afp)

La Juventus continua a vincere ed è a punteggio pieno con 24 punti in otto giornate di campionato. A Udine agevole vittoria per 0-2, propiziata nel primo tempo dalle reti di Bentancur (33°) e Cristiano Ronaldo (37°). Due le occasioni mancate per l'Udinese: la prima con Barak e la seconda di Lasagna. La squadra di Allegri domina tutto il primo tempo, costringendo l'Udinese a tentare di costruire il gioco nella metà difensiva. Cross di Cancelo per Bentacur, che segna il suo primo in A, e pochi minuti dopo è la volta di Ronaldo, di mancino sull'assist di Mandzukic. Nella ripresa il punteggio non cambia e la Juve continua la sua corsa solitaria in vetta alla classifica della serie A.