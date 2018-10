Pole Hamilton in Giappone, male le Ferrari

(Afp)

Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone davanti al compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Male le Ferrari che hanno scontato degli errori nella scelta delle gomme: quarto Kimi Raikkonen dietro a Verstappen, mentre Sebastian Vettel, arrivato nono, partirà dall'ottava posizione in seguito ad una penalizzazione di tre posti in griglia inflitta al pilota della Force India Esteban Ocon per non aver rallentato abbastanza durante la fase di bandiera rossa nella prima sessione di qualifiche di sabato dopo un incidente della Sauber di Marcus Ericsson. Ocon scende così all'undicesimo posto dietro al compagno di scuderia Sergio Perez e alla Sauber di Charles Leclerc.

Il pilota tedesco della Ferrari spiega così la scelta delle gomme, poi rivelatasi sbagliata: "All'inizio della Q3 mi è stato chiesto se mi andava bene mettere le Intermedie e io ho detto di sì. Ovviamente, è stata una decisione sbagliata ed ora è facile dirlo, ma sarebbe potuto andare diversamente. Pensavamo che avrebbe piovuto di più, ma alla fine non è andata così. Se avesse iniziato cinque minuti prima, sarebbe stata un'altra storia".

"Comunque, non è stata la nostra sessione in termini di tempismo e abbiamo già vissuto situazioni simili in un paio di occasioni. Siamo una squadra, per cui ora accettiamo insieme le conseguenze. Domani è un altro giorno, non sarà facile visto che partiremo da dietro, ma neanche impossibile", ha aggiunto Vettel. Si tratta dell'80esima pole position per Hamilton, che ha un vantaggio di 50 punti su Vettel nel campionato piloti con cinque gare ancora da disputare.