MotoGp, Marquez sorpassa e vince

(Afp)

Il Gp della Thailandia di MotoGp si decide alla curva 12 dell’ultima tornata. Marc Marquez (Repsol Honda) ha la meglio su Andrea Dovizioso (Ducati Team) e vola in campionato. È la quarta volta in questa stagione che i due si giocano tutto all’ultima curva. Normalmente i duelli vanno a a Dovi, questa volta l'ha spuntata Marquez, mentre la Yamaha torna la terza forza del campionato con Maverick Viñales terzo e Valentino Rossi quarto. Marquez ha segnato il primato in qualifica, la sua 50esima pole in carriera e ha fatto il passo nel Warm Up. Inizia la gara puntando, come tutti, a non stressare le gomme ma non sarà proprio così. Sempre in scia dei primi, al termine della corsa si rompono gli indugi e il duello con Dovizioso è emozionante. Chiude i giochi con una manovra incredibile alla curva 5 mettendo dietro il ducatista alla 6 e risponde a questi negli ultimi metri, tagliando il traguardo davanti a tutti. È primo in classifica iridata a 271 punti e si può giocare il titolo nel prossimo Gp in Giappone.

Bellissimo comunque il duello tra la Honda dello spagnolo e la Ducati dell'italiano che risponde colpo su colpo a Marquez ma questa volta ha la peggio, guadagna 20 punti e va a 194 lunghezze dal campione. Buona la gara anche delle Yamaha con Viñales che sembra in difficoltà a tenere il passo dei piloti davanti all'inizio ma la gara del catalano è un crescendo e a meno sei passaggi dalla fine ha la meglio su Rossi. Si affaccia alla lotta per la vittoria ma sembra non avere il guizzo necessario per inserirsi nella sfida tra Marquez e Dovizioso. È terzo e torna a podio dopo il Gp in Germania ed è quarto in classifica generale. Resta invece ai piedi del podio il 'Dottore' che inizia la sua prova dalla seconda piazza. Resta in agguato dietro a Marquez e prende la testa della corsa nel corso del quinto giro. All’undicesimo passaggio cede e in un colpo solo perde il comando della gara. Si gioca tutto nel finale ma i tre davanti a lui sono inarrivabili anche se si fa pericoloso sotto il codino del compagno di box.

Subito dietro si piazza Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) quinto davanti ad Alex Rins (Team Suzuki Ecstar). Poi Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), migliore dei piloti satellite. Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) chiude la gara come nono. Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) undicesimo e Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) termina la gara in quattordicesima piazza.