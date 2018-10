Serie A, saltano le prime due panchine

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Saltano le prime due panchine in Serie A. Mentre il campionato si ferma per la Nazionale, in campo il 14 ottobre contro la Polonia per il ritorno della UEFA Nations League, il Genoa e il Chievo ricominciano da un nuovo allenatore.



CHIEVO - Il club veronese ha ufficializzato l'esonero di Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della prima squadra, esprimendo "i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale". Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite (Crotone, Bologna e Benevento) a D'Anna va il "più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera" da parte della società.

GENOA - E anche il Genoa Cricket and Football Club ha comunicato "che il tecnico Davide Ballardini è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra". Il club rossoblu, "nel ringraziarlo per la dedizione profusa durante il suo mandato, rende noto di aver affidato la conduzione del team a mister Ivan Juric".