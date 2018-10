Ventura riparte dal Chievo

(Fotogramma/Ipa)

Il Chievo Verona ha annunciato ufficialmente "di aver affidato la conduzione della Prima squadra a Gian Piero Ventura". "L’accordo raggiunto è su base biennale. Nel suo staff, mister Ventura avrà come vice Salvatore Sullo e come preparatore atletico Alessandro Innocenti", spiega il club clivense. "A mister Ventura e al suo staff, da parte di tutto il ChievoVerona, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere".

L'ex ct azzurro prende il posto di Lorenzo D'Anna, esonerato in seguito alla sconfitta di San Siro in casa del Milan. Nato a Genova il 14 gennaio 1948, Gian Piero Ventura torna ad allenare un club dopo l'esperienza in nazionale. In seguito alla lunga e positiva esperienza al Torino nell’estate del 2016 gli viene affidata la carica di Commissario tecnico della Nazionale italiana, che guida fino al 15 novembre 2017, per un totale di 16 incontri con un bilancio di nove vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte ma senza riuscire a qualificare gli azzurri al Mondiale di Russia 2018, una debacle che non accadeva dal 1958.